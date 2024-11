Caso Kayky: Bruno de Luca toma atitude drástica com motorista após 1 ano: "Presente no acidente" Caso Kayky: Bruno de Luca toma atitude drástica com motorista após 1 ano: "Presente no acidente" Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h49 ) twitter

Caso Kayky

Um ano após o atropelamento que envolveu o ator Kayky Brito e o motorista Dionez Coelho, o apresentador Bruno de Luca tomou uma atitude inesperada para apoiar o motorista. Na época, em setembro de 2023, Dionez Coelho foi o condutor do veículo que atingiu Kayky em uma movimentada avenida no Rio de Janeiro. Após o incidente, apesar de não ser culpado, Dionez se responsabilizou por prestar o primeiro atendimento ao ator, que estava desacompanhado no momento.

