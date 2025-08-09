Caso Wallace: acusados colocaram insulfilme no carro usado no crime
Imagem mostra o carro verde de Wallace Lovato (destaque) e o veículo cinza usado pelos criminosos. Foto: VideomonitoramentoO carro...
Imagem mostra o carro verde de Wallace Lovato (destaque) e o veículo cinza usado pelos criminosos. Foto: Videomonitoramento
Réus por participação no assassinato do empresário Wallace Borges Lovato, em junho deste ano, na Praia da Costa, em Vila Velha, colocaram insulfilme nas janelas do carro utilizado no crime, para evitarem serem reconhecidos pela vítima e por testemunhas.
Imagem mostra o carro verde de Wallace Lovato (destaque) e o veículo cinza usado pelos criminosos. Foto: Videomonitoramento
Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: