Caso Wallace: acusados colocaram insulfilme no carro usado no crime

Imagem mostra o carro verde de Wallace Lovato (destaque) e o veículo cinza usado pelos criminosos. Foto: Videomonitoramento

Folha Vitória|Do R7

Imagem mostra o carro verde de Wallace Lovato (destaque) e o veículo cinza usado pelos criminosos. Foto: Videomonitoramento
Réus por participação no assassinato do empresário Wallace Borges Lovato, em junho deste ano, na Praia da Costa, em Vila Velha, colocaram insulfilme nas janelas do carro utilizado no crime, para evitarem serem reconhecidos pela vítima e por testemunhas.

