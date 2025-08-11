Caso Wallace: executor recebeu R$ 50 mil para matar empresário; veja quanto cada ganhou Bruno Valadares de Almeida, Arthur Laudevino Candeias Luppi, Arthur Neves de Barros e Eferson Ferreira Alves estão presos. Bruno Nunes... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Bruno Valadares de Almeida, Arthur Laudevino Candeias Luppi, Arthur Neves de Barros e Eferson Ferreira Alves estão presos. Bruno Nunes da Silva está foragido. Foto: Sesp/Divulgação A Polícia Civil concluiu o inquérito do assassinato do empresário Wallace Borges Lovato, ocorrido em junho deste ano na Praia da Costa, em Vila Velha. As equipes chegaram a cinco suspeitos do crime com uma trama complexa. A investigação apontou que Arthur Neves de Barros, o executor, teria recebido R$ 50 mil. Já o intermediário Bruno Nunes da Silva, que está foragido, teria recebido valores mensais de R$ 10 mil.

Para saber todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Capixabas sobem ao pódio em competição nacional de calistenia

Após executar policial penal, suspeito tentou matar outro vizinho

Vitória recebe musicais de “Nemo” e “A Bela e a Fera”