Caso Wallace: executor recebeu R$ 50 mil para matar empresário; veja quanto cada ganhou
Bruno Valadares de Almeida, Arthur Laudevino Candeias Luppi, Arthur Neves de Barros e Eferson Ferreira Alves estão presos. Bruno Nunes...
Bruno Valadares de Almeida, Arthur Laudevino Candeias Luppi, Arthur Neves de Barros e Eferson Ferreira Alves estão presos. Bruno Nunes da Silva está foragido. Foto: Sesp/Divulgação A Polícia Civil concluiu o inquérito do assassinato do empresário Wallace Borges Lovato, ocorrido em junho deste ano na Praia da Costa, em Vila Velha. As equipes chegaram a cinco suspeitos do crime com uma trama complexa. A investigação apontou que Arthur Neves de Barros, o executor, teria recebido R$ 50 mil. Já o intermediário Bruno Nunes da Silva, que está foragido, teria recebido valores mensais de R$ 10 mil.
Bruno Valadares de Almeida, Arthur Laudevino Candeias Luppi, Arthur Neves de Barros e Eferson Ferreira Alves estão presos. Bruno Nunes da Silva está foragido. Foto: Sesp/Divulgação A Polícia Civil concluiu o inquérito do assassinato do empresário Wallace Borges Lovato, ocorrido em junho deste ano na Praia da Costa, em Vila Velha. As equipes chegaram a cinco suspeitos do crime com uma trama complexa. A investigação apontou que Arthur Neves de Barros, o executor, teria recebido R$ 50 mil. Já o intermediário Bruno Nunes da Silva, que está foragido, teria recebido valores mensais de R$ 10 mil.
Para saber todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: