Caso Wallace Lovato: quem é o único foragido pela morte do empresário Bruno Nunes está foragido pela morte de Wallace Lovato (destaque) Foto: Divulgação / Polícia Civil e Acervo pessoal

Folha Vitória|Do R7

11/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h38 )

Bruno Nunes está foragido pela morte de Wallace Lovato (destaque) Foto: Divulgação / Polícia Civil e Acervo pessoal A Polícia Civil concluiu as investigações do assassinato do empresário Wallace Borges Lovato, ocorrido em junho deste ano na Praia da Costa, em Vila Velha. O fim das investigações terminou com cinco suspeitos identificados e que já são réus pelo crime.

