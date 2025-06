Caso Wallace: Polícia da Paraíba fez campana na frente da casa do atirador Foto: DivulgaçãoDurante o interrogatório, Arthur Neves, suspeito de ter feito o disparo que matou empresário, optou por permanecer... Folha Vitória|Do R7 19/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 19h36 ) twitter

A prisão de Arthur Neves, de 35 anos, suspeito de ter feito o disparo que matou o empresário Wallace Borges Lovato, 42 anos, na Praia da Costa, em Vila Velha, no início do mês, foi realizada no momento em que ele saía de sua residência, após uma campana montada pela Polícia Civil da Paraíba desde a noite anterior.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

