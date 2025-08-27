Cavalo que teve as patas amputadas em estava vivo antes da mutilação, diz nova perícia Foto: Reprodução de vídeo/redes sociaisJovem de 21 anos é investigado por maus-tratos Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 20h17 ) twitter

Foto: Reprodução de vídeo/redes sociaisO cavalo que teve as patas decepadas por um jovem em Bananal, no interior paulista, estava vivo antes de ser mutilado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 27, pelo delegado Rubens Luiz Fonseca Melo e pela veterinária Luana Gesualdi, que acompanhou as investigações.

Para saber mais sobre este caso chocante e suas implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

