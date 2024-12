CBOLÃO League tem mais de 100 mil espectadores durante partida final CBOLÃO League tem mais de 100 mil espectadores durante partida final Folha Vitória|Do R7 02/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 02/12/2024 - 16h29 ) twitter

CBOLÃO League Final

O CBOLÃO, maior torneio da comunidade de League of Legends no Brasil, alcançou mais de 100 mil espectadores simultâneos durante a grande final entre Creche do Vovô e Espanca Bagre, realizada no último domingo (1).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

