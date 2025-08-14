Cecafé e Abics intensificam articulação para reverter tarifa de 50% dos EUA sobre café brasileiro Encontro Agro Business em Linhares (ES)O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) e a Associação Brasileira da Indústria... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 00h37 ) twitter

Encontro Agro Business em Linhares (ES) O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) e a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics) estão reforçando as negociações para tentar reverter a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos às importações de café brasileiro. A medida, em vigor desde a semana passada, é considerada pelas entidades um desafio “sem precedentes” para a competitividade do produto no mercado norte-americano.

