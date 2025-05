Censo 2022: Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, aponta IBGE Pessoa com deficiência no celular - Crédito: FreepikPessoas com deficiência somam mais de 14 milhões no Brasil segundo dados preliminares... Folha Vitória|Do R7 26/05/2025 - 00h35 (Atualizado em 26/05/2025 - 00h35 ) twitter

O Brasil registrava, em 2022, 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o equivalente a 7,3% da população com dois anos ou mais de idade, de acordo com os dados preliminares da amostra do Censo Demográfico divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (23). Entre os grupos etários, os idosos com 60 anos ou mais representavam 45,4% da população com deficiência. Entre os indivíduos sem deficiência, esse grupo correspondia a 14%. As mulheres com deficiência somavam 8,3 milhões, e os homens, 6,1 milhões.

Para mais detalhes sobre esses dados importantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

