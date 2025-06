CEO da Nazca celebra 5.0 com ‘garden party’ na Orla do Canal Folha Vitória|Do R7 11/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 08h57 ) twitter

Ele completou 50 giros em torno do sol, mas, a se julgar pelas fotos de sua festa de aniversário, sábado, na Casa Mizzi, Breno Peixoto parecia uma criança. O reencontro com amigos de longa data, muitos do Sacre Coeur, foi cheio de emoção, que foi ficando cada vez mais aflorada com o rock ‘n roll do DJ De Prá e a bateria da Mocidade Unida da Glória. Também presentes familiares e sócios e colegas da Nazca Incorporadora, onde ele atua como CEO, entre eles, Marcio Abaurre, Leo de Castro, Wilson Missagia e Arnaldo Pagani. Confira a galeria…

