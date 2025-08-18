CEO do Grupo Tommasi investe em spa da mente inédito no Brasil Divulgação Sócio do projeto, Bruno Tommasi e seus sócios aportaram R$ 1 milhão na nova empresa capixaba de saúde e bem-estar da mente... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h59 ) twitter

Divulgação Cuidar da mente com a mesma seriedade com que se cuida do corpo. Foi esse propósito que despertou o interesse do empresário Bruno Tommasi, CEO do Grupo Tommasi, em investir na Luvia, empresa capixaba que propõe um modelo inovador de cuidado emocional. O aporte inicial foi de R$ 1 milhão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa iniciativa revolucionária na saúde mental!

