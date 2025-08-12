CEO e marido de delegada é suspeito de matar gari a tiros em briga de trânsito
Fotos: Reprodução/ Redes sociaisLaudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi morto a tiros. Crime aconteceu em Belo Horizonte
Fotos: Reprodução/ Redes sociais Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, foi preso em flagrante. O empresário e marido de uma delegada é suspeito de matar a tiros o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, durante uma briga de trânsito. O crime aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais.
