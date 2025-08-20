Cesan vai captar R$ 321 milhões para investir em saneamento no Estado Estação de tratamento da Cesan: recursos serão para melhorar captação e evitar desperdício. Crédito: Cesan/DivulgaçãoA Cesan recebeu... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h39 ) twitter

Estação de tratamento da Cesan: recursos serão para melhorar captação e evitar desperdício. Crédito: Cesan/Divulgação A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) recebeu autorização do Ministério das Cidades para emitir debêntures incentivadas no valor de até R$ 321 milhões. São títulos de renda fixa emitidos por empresas com o objetivo de captar recursos especificamente para projetos de infraestrutura, como rodovias, aeroportos, energia e saneamento. O principal atrativo desses papéis para investidores pessoa física é a isenção de Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos. Ou seja, a medida permitirá a captação de recursos para financiar obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário em nove municípios capixabas.

