Cesan vence prêmio de melhor campanha digital e se destaca em comunicação pública no ES

Folha Vitória|Do R7

25/05/2025 - 23h55 (Atualizado em 25/05/2025 - 23h55 )

A Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) foi a grande vencedora na categoria Melhor Campanha de Comunicação Digital do 1º Prêmio da Imprensa Oficial – Melhores Práticas de Comunicação Pública Capixaba. A campanha “Cesan: A Companhia que faz bem” foi criada pela agência Ampla Comunicação e foi reconhecida pela sua criatividade, impacto e conexão com o público. A empresa também conquistou o segundo lugar na categoria Melhor Uso das Redes Sociais, com o movimento #EmBoaCompanhia.

Para saber mais sobre essa conquista e o impacto da campanha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

