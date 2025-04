ChatGPT apresenta instabilidade nesta terça-feira O ChatGPT está apresentando instabilidade nesta terça-feira, 1º de abril de 2025. Usuários ao redor do mundo relatam dificuldades em... Folha Vitória|Do R7 01/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h27 ) twitter

O ChatGPT está apresentando instabilidade nesta terça-feira, 1º de abril de 2025. Usuários ao redor do mundo relatam dificuldades em acessar a plataforma, com mensagens de erro e lentidão no serviço. De acordo com o site Downdetector, que monitora falhas em serviços online, o pico de reclamações começou por volta das 10h30 (horário de Brasília). As queixas incluem problemas de login, erros ao iniciar conversas e dificuldades em acessar o histórico de chats.

Para mais detalhes sobre essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

