Chegou o novo bundle do PlayStation 5 com ASTRO BOT e Gran Turismo 7 Brasil é o primeiro da América Latina a receber o novo pacote Folha Vitória|Do R7 22/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A PlayStation Brasil anuncia a chegada de um novo bundle exclusivo para a América Latina que reúne dois dos títulos mais marcantes da marca. O pacote especial traz o modelo mais recente do PS5 com dois jogos icônicos: Astro Bot e Gran Turismo 7. O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber o novo bundle. ASTRO BOT, eleito Jogo do Ano (GOTY) no The Game Awards 2024, chega como a nova estrela da plataforma, celebrando criatividade, carisma e diversão, além de destacar as possibilidades únicas do controle DualSense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Itamaraty expressa grave preocupação com escalada militar no Oriente Médio

Traficantes instalam câmeras em poste para monitorar ação da polícia em Vila Velha

Resgate de brasileira em vulcão na Indonésia segue incerto: ‘condições difíceis’, diz embaixada