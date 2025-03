‘Cheiro de morte’ toma cidade de Mianmar após terremoto matar mais de 1,6 mil pessoas 'Cheiro de morte' toma cidade de Mianmar após terremoto matar mais de 1,6 mil pessoas/Reprodução EstadãoO cheiro de corpos em decomposição... Folha Vitória|Do R7 30/03/2025 - 14h30 (Atualizado em 30/03/2025 - 14h30 ) twitter

'Cheiro de morte' toma cidade de Mianmar após terremoto matar mais de 1,6 mil pessoas

‘Cheiro de morte’ toma cidade de Mianmar após terremoto matar mais de 1,6 mil pessoas/Reprodução EstadãoO cheiro de corpos em decomposição tomou as ruas da segunda maior cidade de Mianmar neste domingo, 30, enquanto pessoas trabalhavam freneticamente com as próprias mãos para remover escombros na esperança de encontrar alguém ainda vivo. O terremoto devastador de magnitude 7,7 atingiu o país na sexta-feira, 28, ao meio-dia, matando mais de 1,6 mil pessoas e deixando inúmeras outras soterradas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa tragédia.

