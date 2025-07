Chelsea derrota PSG e se torna campeão da Copa do Mundo de Clubes Imagem: Fifa/ReproduçãoTime inglês vence com capitão brilhando e gol de brasileiro João Pedro por 3 a 0 Folha Vitória|Do R7 13/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 13/07/2025 - 19h17 ) twitter

Imagem: Fifa/Reprodução Sob o comando do meia-atacante Cole Palmer, o Chelsea (Inglaterra) teve uma atuação de gala para derrotar o PSG (França) por 3 a 0, na tarde deste domingo (13) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e garantir o título da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa que contou com a participação de 32 equipes.

