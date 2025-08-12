Logo R7.com
Chevrolet acende holofote sobre a insegurança urbana enfrentada por mulheres no trânsito

Cerca de 97% das mulheres brasileiras sentem medo ao se deslocar pelas cidades à noite, segundo pesquisa do Instituto Patrícia Galvão...

Folha Vitória|Do R7

Cerca de 97% das mulheres brasileiras sentem medo ao se deslocar pelas cidades à noite, segundo pesquisa do Instituto Patrícia Galvão em parceria com o Instituto Locomotiva (2024). Diante desse dado alarmante, a Chevrolet lança uma ação que joga luz, literalmente, sobre a insegurança urbana. Criada pela WMcCANN, a marca apresenta o novo Tracker em uma simulação visual pelas ruas de São Paulo, seguido por um feixe de luz contínuo. A proposta da ação é transformar o dado em uma experiência, evidenciando como o medo ainda restringe a liberdade de deslocamento, principalmente entre mulheres.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa da Chevrolet, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

