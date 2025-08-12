Chevrolet acende holofote sobre a insegurança urbana enfrentada por mulheres no trânsito Cerca de 97% das mulheres brasileiras sentem medo ao se deslocar pelas cidades à noite, segundo pesquisa do Instituto Patrícia Galvão... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Cerca de 97% das mulheres brasileiras sentem medo ao se deslocar pelas cidades à noite, segundo pesquisa do Instituto Patrícia Galvão em parceria com o Instituto Locomotiva (2024). Diante desse dado alarmante, a Chevrolet lança uma ação que joga luz, literalmente, sobre a insegurança urbana. Criada pela WMcCANN, a marca apresenta o novo Tracker em uma simulação visual pelas ruas de São Paulo, seguido por um feixe de luz contínuo. A proposta da ação é transformar o dado em uma experiência, evidenciando como o medo ainda restringe a liberdade de deslocamento, principalmente entre mulheres.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa da Chevrolet, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Saiba quem era Sophia Vial, jovem morta nos ataques em Vila Velha

Protesto após mortes na Grande Santa Rita ocupa Avenida Carlos Lindenberg

Definidas as semifinais do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades