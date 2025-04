Chico Bento chega ao universo Roblox com brincadeiras da roça Chico Bento estreia no Roblox com atividades como pescaria, rabo de onça e o chão é lama. Experiência interativa já disponível.

Folha Vitória|Do R7 09/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share