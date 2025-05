Folha Vitória |Do R7

China suspende totalmente a importação de frango brasileiro Crédito: Cloves LouzadaAtualmente são investigados 13 possíveis casos de gripe aviária no Brasil

Crédito: Cloves Louzada A China suspendeu toda a importação de carne de frango e demais produtos avícolas do Brasil, na sexta-feira (30), devido à suspeita de casos de gripe aviária no país. Segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, são 13 casos em análise, a maioria concentrada em Minas Gerais.

