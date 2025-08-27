Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

“Chiquinha” tranquiliza fãs após internação por ansiedade severa

Atriz de Chiquinha foi internada no último dia 20 (Foto: Reprodução/Instagram/@lachilindrina_oficial)Atriz de 78 anos explicou em vídeo...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Atriz de Chiquinha foi internada no último dia 20 (Foto: Reprodução/Instagram/@lachilindrina_oficial) María Antonieta de las Nieves, atriz de 78 anos que interpreta a Chiquinha em Chaves, fez uma publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (26), para tranquilizar os fãs após ter sido internada no dia 20 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.