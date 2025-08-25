Chocante: filho de ex-campeão do UFC ataca lutador inconsciente com mais de 20 socos Foto: Reprodução/Redes sociaisRaja Jackson, filho do lendário ex-campeão de UFC Quinton “Rampage” Jackson, envolveu-se em um episódio... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h59 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisRaja Jackson, filho do lendário ex-campeão de UFC Quinton “Rampage” Jackson, envolveu-se em um episódio polêmico durante um evento de Wrestling na Califórnia, na noite de sábado. Imagens mostram o lutador de 25 anos desferindo uma sequência de mais de 20 socos em Stuart Smith, conhecido como Syko Stu, enquanto o adversário estava inconsciente. O ataque só foi interrompido quando outros lutadores impediram que ele continuasse.

