Chocante: filho de ex-campeão do UFC ataca lutador inconsciente com mais de 20 socos
Foto: Reprodução/Redes sociaisRaja Jackson, filho do lendário ex-campeão de UFC Quinton “Rampage” Jackson, envolveu-se em um episódio...
Foto: Reprodução/Redes sociaisRaja Jackson, filho do lendário ex-campeão de UFC Quinton “Rampage” Jackson, envolveu-se em um episódio polêmico durante um evento de Wrestling na Califórnia, na noite de sábado. Imagens mostram o lutador de 25 anos desferindo uma sequência de mais de 20 socos em Stuart Smith, conhecido como Syko Stu, enquanto o adversário estava inconsciente. O ataque só foi interrompido quando outros lutadores impediram que ele continuasse.
Para mais detalhes sobre este incidente chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
