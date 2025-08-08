Chocotorta de doce de leite: como fazer a sobremesa fácil e rápida Chocotorta de Doce de Leite. Foto: Roberta SalgueiroAprenda a fazer a chocotorta de doce de leite e surpreenda a todos com esta sobremesa... Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Chocotorta de Doce de Leite. Foto: Roberta Salgueiro

Se você está em busca de uma sobremesa fácil e deliciosa, a Chocotorta de Doce de Leite é a escolha perfeita. Feita com poucos ingredientes e sem necessidade de forno, essa receita combina a crocância das rosquinhas de leite com a cremosidade do doce de leite e o toque sofisticado do chocolate meio amargo. Uma sobremesa que impressiona no visual e no sabor — e fica pronta em poucos minutos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Folha Vitória:

Participe do evento de demonstração Drag x Drive: Global Jam!

Caso Rio Doce: prazo para adesão ao programa indenizatório é reaberto

Uso de anabolizantes altera colesterol e aumenta risco de infarto