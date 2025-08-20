Chupetas para adultos? Especialistas explicam a relação da nova moda com a saúde mental
Imagem gerada por IA (Chat GPT/Reprodução)Chupetas para adultos viralizam nas redes e o hábito pode estar ligado ao sentimento de insegurança...
Imagem gerada por IA (Chat GPT/Reprodução) Um novo método para aliviar o estresse tem viralizado nas redes sociais e tem causado estranhamento: as chupetas para adultos. O objeto, normalmente associado à infância, tem se popularizado pelo mundo, principalmente na Coreia do Sul e na China.
Imagem gerada por IA (Chat GPT/Reprodução) Um novo método para aliviar o estresse tem viralizado nas redes sociais e tem causado estranhamento: as chupetas para adultos. O objeto, normalmente associado à infância, tem se popularizado pelo mundo, principalmente na Coreia do Sul e na China.
Para entender melhor essa nova tendência e suas implicações na saúde mental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para entender melhor essa nova tendência e suas implicações na saúde mental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: