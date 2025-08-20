Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Chupetas para adultos? Especialistas explicam a relação da nova moda com a saúde mental

Imagem gerada por IA (Chat GPT/Reprodução)Chupetas para adultos viralizam nas redes e o hábito pode estar ligado ao sentimento de insegurança...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Imagem gerada por IA (Chat GPT/Reprodução) Um novo método para aliviar o estresse tem viralizado nas redes sociais e tem causado estranhamento: as chupetas para adultos. O objeto, normalmente associado à infância, tem se popularizado pelo mundo, principalmente na Coreia do Sul e na China.

Para entender melhor essa nova tendência e suas implicações na saúde mental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.