Churrasco em família termina em morte em Vila Velha
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaVítima foi baleada em via movimentada de Cobilândia, após discussão em festa de aniversário em Jardim...
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um churrasco de aniversário terminou em tragédia, no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na tarde de sábado (23). Um jovem identificado como Gabriel participava da confraternização quando foi baleado e não resistiu aos ferimentos.
