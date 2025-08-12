Chuva de meteoros Perseidas atinge pico nesta terça e quarta
Foto: Um meteoro Perseidas longo e multicolorido riscando o céu logo à esquerda da Via Láctea (Brocken Inaglory/Wikimedia Commons)
A chuva de meteoros Perseidas, uma das mais aguardadas do ano, terá pico entre a noite desta terça-feira (12) e a madrugada de quarta-feira (13).
Para mais detalhes sobre este incrível fenômeno, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
