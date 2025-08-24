Chuvas causam destruição em 34 cidades do Rio Grande do Sul
Foto: Jorge Schneid/MetSulMais de 500 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Cidade de São Lourenço do Sul registrou 143,8 milímetros...
Foto: Jorge Schneid/MetSul O número de municípios que relataram danos causados pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul (RS) dobrou neste sábado, 23. Pela manhã, 17 cidades gaúchas haviam reportado à Defesa Civil do Estado ocorrências causadas pelo temporal que atinge o RS desde quinta-feira, 21. Já no boletim mais recente do órgão, a lista subiu para 34.
Foto: Jorge Schneid/MetSul O número de municípios que relataram danos causados pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul (RS) dobrou neste sábado, 23. Pela manhã, 17 cidades gaúchas haviam reportado à Defesa Civil do Estado ocorrências causadas pelo temporal que atinge o RS desde quinta-feira, 21. Já no boletim mais recente do órgão, a lista subiu para 34.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre a situação crítica no Rio Grande do Sul.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre a situação crítica no Rio Grande do Sul.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: