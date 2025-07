Ciclone extratropical deixa mais de 340 mil endereços sem luz no RS Equipe da CEEE Equatorial atua em área impactada pela passagem de ciclone extratropical no RS. Foto: CEEE Equatorial/Divulgação Cidades... Folha Vitória|Do R7 28/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Equipe da CEEE Equatorial atua em área impactada pela passagem de ciclone extratropical no RS. Foto: CEEE Equatorial/Divulgação





Para mais detalhes sobre os impactos do ciclone e as previsões para os próximos dias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Morre dona Jacira, mãe de Emicida e Fioti, aos 60 anos

Dupla capixaba é campeã brasileira no tiro com arco

O que é obesidade sarcopênica e como o risco de morte subiu mais de 80%