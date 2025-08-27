Cidade Inteligente em Alegre está perto de encontrar investidor Alegre terá uma economia na iluminação pública da de aproximadamente 86% Foto: Divulgação/Governo do ESPrazo para apresentação de propostas... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Alegre terá uma economia na iluminação pública da de aproximadamente 86% Foto: Divulgação/Governo do ES O programa ES Inteligente está prestes a acontecer em Alegre e a empresa responsável pela Parceria Público-Privada (PPP) deverá ser escolhida nos próximos dias. Por isso, as empresas interessadas na concessão para prestação dos serviços pelos próximos 25 anos têm até a próxima segunda-feira (1º) para concorrer. É o prazo definido pelo edital que viabiliza o programa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre a cidade inteligente em Alegre!

Leia Mais em Folha Vitória:

Viana instala totem para reparo de bicicletas; veja como usar serviço

Porto Vitória disputa competição com Palmeiras, Botafogo, Santos e Atlético-MG

Biblioteca Transcol tem mais de 3 mil livros emprestados; veja os mais procurados