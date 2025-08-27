Cidade Inteligente em Alegre está perto de encontrar investidor
Alegre terá uma economia na iluminação pública da de aproximadamente 86% Foto: Divulgação/Governo do ESPrazo para apresentação de propostas...
Alegre terá uma economia na iluminação pública da de aproximadamente 86% Foto: Divulgação/Governo do ES O programa ES Inteligente está prestes a acontecer em Alegre e a empresa responsável pela Parceria Público-Privada (PPP) deverá ser escolhida nos próximos dias. Por isso, as empresas interessadas na concessão para prestação dos serviços pelos próximos 25 anos têm até a próxima segunda-feira (1º) para concorrer. É o prazo definido pelo edital que viabiliza o programa.
Alegre terá uma economia na iluminação pública da de aproximadamente 86% Foto: Divulgação/Governo do ES O programa ES Inteligente está prestes a acontecer em Alegre e a empresa responsável pela Parceria Público-Privada (PPP) deverá ser escolhida nos próximos dias. Por isso, as empresas interessadas na concessão para prestação dos serviços pelos próximos 25 anos têm até a próxima segunda-feira (1º) para concorrer. É o prazo definido pelo edital que viabiliza o programa.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre a cidade inteligente em Alegre!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre a cidade inteligente em Alegre!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: