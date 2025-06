Cidades capixabas ficam abaixo de 10 ºC e previsão é de mais frio neste sábado Foto: reprodução/leitoresPara o fim de semana, na Grande Vitória, as mínimas previstas são de 15 °C neste sábado (14) e 16 °C no domingo... Folha Vitória|Do R7 14/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 14/06/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: reprodução/leitores Os dias estão frios para os capixabas e, na noite de sexta-feira (13), diversas cidades registraram temperaturas que ficaram abaixo dos 10 °C. Em Venda Nova do Imigrante, houve registro de 9 °C durante a madrugada. Já em Domingos Martins, os termômetros marcaram 8 °C.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e as temperaturas em cada região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Need for Speed Underground recebe remaster grátis com RTX

Labubus: os monstrinhos estilosos que lembram macaquinhos antigos

Perfumes árabes fazem sucesso no ES com aroma, requinte e custo-benefício