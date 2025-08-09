Cinco motos são apreendidas em operação que mira em veículos barulhentos Foto: Samurai/PMCOperação Sossego foi realizada em Vila Capixaba, Cariacica; quase 200 motociclistas foram abordados Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 12h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 12h57 ) twitter

Foto: Samurai/PMC Mais de 100 motos foram abordadas somente na noite de quinta-feira (7) no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, durante uma atuação da Operação Sossego, que monitora a circulação de veículos barulhentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

