Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Cinco motos são apreendidas em operação que mira em veículos barulhentos

Foto: Samurai/PMCOperação Sossego foi realizada em Vila Capixaba, Cariacica; quase 200 motociclistas foram abordados

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Samurai/PMC Mais de 100 motos foram abordadas somente na noite de quinta-feira (7) no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, durante uma atuação da Operação Sossego, que monitora a circulação de veículos barulhentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.