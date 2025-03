Cine Queimado: Serra ganha primeiro cinema gratuito fora de shopping CIne Queimado é a primeira sala de cinema gratuita fora de shopping na Serra (Foto: Antônio Vitor/ Prefeitura da Serra)A sala de cinema... Folha Vitória|Do R7 20/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h26 ) twitter

Cine queimado

CIne Queimado é a primeira sala de cinema gratuita fora de shopping na Serra (Foto: Antônio Vitor/ Prefeitura da Serra) A Serra agora conta com um cinema gratuito para os moradores. O Cine Queimado funciona no Centro Cultural Eliziário Rangel, em São Diogo, e foi inaugurado na noite de quarta-feira (19). É a primeira sala com sessões gratuitas fora de shopping no município.

