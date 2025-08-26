“Cisne Branco”: navio-veleiro da Marinha estará aberto para visitação em Vitória
Foto: Divulgação/Marinha do BrasilA embarcação completa 25 anos em 2025 e estará no porto de Vitória (Vports) neste sábado. Entrada...
Foto: Divulgação/Marinha do Brasil O Navio-Veleiro “Cisne Branco” (U20), da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação para o público no Porto de Vitória (Vports) no próximo sábado (30), das 10 às 17h. A entrada é gratuita e será realizada por ordem de chegada.
Foto: Divulgação/Marinha do Brasil O Navio-Veleiro “Cisne Branco” (U20), da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação para o público no Porto de Vitória (Vports) no próximo sábado (30), das 10 às 17h. A entrada é gratuita e será realizada por ordem de chegada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa oportunidade imperdível!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa oportunidade imperdível!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: