City humilha a Juventus no Mundial de Clubes e pode cruzar com o Fluminense nas quartas (Foto: Fifa/Divulgação)Em um duelo em que apenas a ordem dos classificados estava em jogo, o Manchester City mostrou mais apetite pela...

(Foto: Fifa/Divulgação)Em um duelo em que apenas a ordem dos classificados estava em jogo, o Manchester City mostrou mais apetite pela vitória e atropelou a Juventus pelo placar de 5 a 2, nesta quinta-feira. O confronto foi realizado no Camping World Stadium, em Orlando. Com 100% de aproveitamento, os ingleses asseguraram a liderança da Chave (nove pontos) e aguardam agora o segundo colocado do Grupo H.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

