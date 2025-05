Clair Obscur: Expedition 33 teve origem em projeto steampunk vitoriano Descubra como Clair Obscur: Expedition 33 evoluiu de um RPG steampunk vitoriano para um épico de fantasia aclamado pela crítica. Folha Vitória|Do R7 13/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 14h27 ) twitter

Antes de se tornar o aclamado Clair Obscur: Expedition 33, o estúdio francês Sandfall Interactive desenvolvia um RPG ambientado em uma Inglaterra vitoriana steampunk. O projeto inicial, conhecido como We Lost, apresentava elementos como zumbis, alienígenas e cenários futuristas. Recentemente, um vídeo de pré-alpha dessa versão foi compartilhado no Reddit, oferecendo um vislumbre do conceito original do jogo. Confira abaixo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre a evolução deste intrigante jogo!

