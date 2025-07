Clássicos da literatura e brinquedos educativos de volta às festas infantis Folha Vitória|Do R7 01/07/2025 - 00h35 (Atualizado em 01/07/2025 - 00h35 ) twitter

Uma das mais clássicas histórias infantis, Chapeuzinho Vermelho foi tema de segundo aninho de Maria Victória, filha de Diogo Azevedo e Carla Buaiz. Numa tarde de domingo, as crianças tomaram conta do cerimonial Oásis, ao som de voz e violão com suaves MPBs. Além do serviço volante, havia ilhas de risotos, hambúrgueres, salada de frutas e cachorro-quente. Brinquedos educativos de madeira natural, trenzinho, mesa de pintura a guache dialogavam com a imensa bola inflável transparente, que ocupou o centro do jardim. Passaram por lá convidados como Mariana Buaiz, Junia Perenzin, Zeca Buaiz, Aeileen Varejao, Alice Sarcinelli, Leticia Buaiz e Yeda Pontes.

