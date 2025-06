Claudia Mameri abre a casa de campo e antecipa o inverno nas montanhas Folha Vitória|Do R7 10/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 10/06/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ANDREA PENA | Coluna social Folha Vitória

Claudia Mameri trouxe a foto de uma casa que viu no exterior para inspirar a amiga Rita Garajau a construir seu refúgio campestre em Pedra Azul. A inauguração foi no último Natal. No último sábado, a médica mastologista abriu as portas desse sonho realizado para as amigas, em torno de seu aniversário. Ela recebeu no jardim ao lado do marido, Justino, com décor de Janine Manhães, catering Gran Cave by chef Harun Katharian e sommelière, Francielly Ramos, que selecionou vinhos espanhois. A baixa temperatura antecipou o clima de inverno e todos seguiram para o interior da casa, onde dançaram, jogaram sinuca e brindaram a vida. Confira a galeria…

Para mais detalhes sobre este evento encantador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Projeto de Lei propõe ambientes de trabalho acessíveis e teletrabalho para pessoas com deficiência

ES recebe novo alerta para chuvas intensas; veja a lista de cidades

Cidadania italiana: veja como terminou referendo sobre mudança no tempo de espera