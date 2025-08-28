CLDF lança campanha “Pets 2025” para conscientizar população sobre maus-tratos e guarda responsável
A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) lançou a campanha “Pets 2025”, criada pela agência Calia, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre os direitos dos animais e combater os altos índices de maus-tratos registrados nos últimos anos no DF. Embora mais da metade da população da cidade possua animais de estimação, a violência contra pets segue em patamares alarmantes, revelando a urgência de mobilizar a sociedade para práticas de guarda responsável e incentivo à denúncia. Só em 2025, o Distrito Federal registrou 252 ocorrências e 1361 denúncias anônimas.
