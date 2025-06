Clientes da Caixa fazem reclamações sobre funcionamento do Pix Reclamações sobre o Pix foram feitas no aplicativo X. Foto: Bruno Peres/Agência BrasilProblemas no funcionamento do Pix indicavam que... Folha Vitória|Do R7 16/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h57 ) twitter

Reclamações sobre o Pix foram feitas no aplicativo X. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil Clientes da Caixa Econômica Federal fizeram reclamações no aplicativo X (antigo Twitter) sobre uma possível falha no funcionamento do Pix nesta segunda-feira (16). De acordo com os usuários, as operações não tinham conclusão, mas o dinheiro saia da conta.

