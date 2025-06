Clube brasileiro que vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa quer contratar Neymar Neymar em seu último jogo antes do fim do contrato com o Santos (Raul Baretta/Santos FC)Neymar tem contrato com o Santos até o dia... Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h37 ) twitter

Neymar em seu último jogo antes do fim do contrato com o Santos (Raul Baretta/Santos FC) Em reta final de contrato com o Santos, Neymar pode disputar o novo Mundial de Clubes da Fifa por outra equipe. Clubes do exterior e até mesmo uma equipe brasileira são apontados como times interessados na contratação do craque para torneio que vai de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.

