Clube dos Legais em almoço de alta confraternização e casa cheia Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 12/06/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Terça-feira (10) foi considerado como o Dia da Amizade. Na pista do restaurante Lareira Portuguesa um grupo de mulheres bacanas curtiam almoço de confraternização. Eram Denise Gazzinelli, Ada Mota, Renata Pacheco e Rosana Guasti Magalhães. Em outra mesa, Euclerio Sampaio, prefeito de Cariacica com o empresário Antonio Perovano. Sandrinha Fonseca, dona da casa, almoçava com o advogado André Lopes Farias, ao lado Claudia Uchoa, Brunela Borjaille, Raquel Altoé e Carolina Zorzanelli. Também, uma turma do Clube dos Legais: Helio Santos, Eleisson de Almeida, Adam Emil, José Carlos Correa, Deni Almeida da Conceição e HD. – A casa estava cheia!

Confira todos os detalhes e fotos desse evento incrível no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Autismo na vida adulta – entrevista com a psicóloga Renata Teixeira (Parte 1)

Cariacica badalada para a inauguração de centro automotivo de R$ 48 milhões

Sicoob ES amplia em 23% o crédito ao agronegócio na safra 2024/25 e chega a R$ 3,2 bilhões