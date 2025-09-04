CNU 2025: confira as 228 cidades onde serão aplicadas as provas Foto: Arquivo/ Agência BrasilOs locais exatos das provas do certame, por questões de segurança, somente poderão ser consultados individualmente... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 23h17 (Atualizado em 03/09/2025 - 23h17 ) twitter

Foto: Arquivo/ Agência Brasil A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ocorrerá em 228 municípios das 27 entes federativos, como na primeira edição do certame, garantindo que os candidatos façam as provas em dois dias, em um raio máximo de 100 quilômetros de distância de suas residências.

