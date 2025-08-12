Cocaína com símbolo do Batman é apreendida em carro na BR-101 Foto: Divulgação/PRF-ESCloridrato de cocaína estava sendo trazida de Ipatinga, em Minas Gerais, para a cidade da Serra Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 18h38 ) twitter

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de seis quilos de cloridrato de cocaína e também uma quantia em dinheiro durante uma abordagem no km 270 da BR-101, na Serra. A ação foi realizada pelo Grupo de Patrulhamento Tático (GPT).

Para mais detalhes sobre essa apreensão inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

