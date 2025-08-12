Cocaína com símbolo do Batman é apreendida em carro na BR-101
Foto: Divulgação/PRF-ESCloridrato de cocaína estava sendo trazida de Ipatinga, em Minas Gerais, para a cidade da Serra
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de seis quilos de cloridrato de cocaína e também uma quantia em dinheiro durante uma abordagem no km 270 da BR-101, na Serra. A ação foi realizada pelo Grupo de Patrulhamento Tático (GPT).
