Colapso migratório

O número de imigrantes legais cresceu consideravelmente nas últimas semanas na fronteira com a Venezuela

Folha Vitória|Do R7

O número de imigrantes legais cresceu consideravelmente nas últimas semanas na fronteira com a Venezuela, após o anúncio do cerco dos EUA ao presidente Nicolás Maduro. Roraima também registrou aumento no número de mortes de venezuelanos em Boa Vista e Pacaraima, causadas por guerras entre facções.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

