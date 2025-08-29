Colapso migratório O número de imigrantes legais cresceu consideravelmente nas últimas semanas na fronteira com a Venezuela Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 06h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O número de imigrantes legais cresceu consideravelmente nas últimas semanas na fronteira com a Venezuela, após o anúncio do cerco dos EUA ao presidente Nicolás Maduro. Roraima também registrou aumento no número de mortes de venezuelanos em Boa Vista e Pacaraima, causadas por guerras entre facções.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

A preguiça e seu filhote: um encontro tocante na Reserva Biológica de Sooretama

Alcione e Pablo do Arrocha esquentam o fim de semana no ES; veja a agenda

Crudo de carne de sol e sanduíche de língua no novo gastrobar da Capital