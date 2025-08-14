Logo R7.com
Colchão ajuda polícia a identificar suspeito de matar mulher na Serra

Imagem mostra Daniel de Carvalho Pereira carregando colchão em direção ao galpão na Serra. Foto: Câmera de videomonitoramento/SespSegundo...

Folha Vitória|Do R7

Imagem mostra Daniel de Carvalho Pereira carregando colchão em direção ao galpão na Serra. Foto: Câmera de videomonitoramento/Sesp Um colchão ajudou a polícia a identificar o homem suspeito de matar Ivannilda de Araújo dos Reis, de 51 anos, no bairro Laranjeiras Velha, na Serra, em 5 de janeiro deste ano.

