Colgate recorre e consegue suspender a interdição de creme dental

Anvisa/Creme Dental/Reprodução

A Colgate recorreu e conseguiu suspender a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que havia determinado a interdição dos lotes do creme dental Colgate Clean Mint.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre a segurança do produto e as reações dos consumidores.

