Colombiano é baleado durante tentativa de assalto em Cariacica Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaVítima foi atingida na barriga e no braço. Colombiano de 27 anos precisou passar por uma cirurgia Folha Vitória|Do R7 05/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um jovem colombiano de 27 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Campo Grande, em Cariacica, no domingo (3). O rapaz foi atingido na barriga e no braço e precisou passar por cirurgia e segue internado.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Maria Clara Ribeiro: chef, empresária e artista com T21

Mulher de Junior Lima dá nova notícia sobre filha com síndrome rara: “O olho inchava”

Ex-governador Paulo Hartung lança livro com prefácio de Luciano Huck no ES