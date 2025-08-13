Colunistas do Arte+ reúnem artistas em noite de exposição e sarau musical
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaEvento reuniu artistas capixabas e público em uma celebração à arte e à música no ateliê de Fernando...
A coluna Arte+, do Folha Vitória, promoveu uma noite especial que uniu arte e música em um mesmo cenário. O encontro aconteceu no ateliê do artista plástico e colunista Fernando Augusto, no Centro de Vitória, e contou com uma exposição coletiva de grandes nomes da arte capixaba, além de uma apresentação intimista de Juliano Gauche.
Para saber mais sobre essa noite incrível de arte e música, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
