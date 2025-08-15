Com a força dos elétricos, VIXPar registra R$ 1,6 bilhão no primeiro semestre
A VIXPar, holding de empresas de logística Grupo Águia Branca que inclui marcas como VIX Logística, Let’s, V1 e Autoport, registrou...
A VIXPar, holding de empresas de logística Grupo Águia Branca que inclui marcas como VIX Logística, Let’s, V1 e Autoport, registrou uma receita operacional líquida de R$ 1,64 bilhão nos seis primeiros meses de 2025. O segmento de logística automotiva – que inclui atividades de operação portuária, gestão de pátios e armazenagem e distribuição nacional de veículos – ganhou destaque no primeiro semestre pelo avanço da distribuição de veículos elétricos no país, registrando um avanço de 16,4% com relação ao mesmo período do ano passado.
